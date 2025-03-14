Auf Streife
Folge 50: Lustobjekt
45 Min.Folge vom 14.03.2025Ab 12
Ein Hausmeister wird in seinem Auto vor der Berufsschule mit offener Hose erwischt. Auf seinem Handy ist eine Dating-App mit dem Profil einer Schülerin geöffnet: Die Schülerin wird vermisst. Verbrecher oder Verzweiflungstat? Ein Mann zeigt sich auf dem Revier selbst an. Seine Geschäftspartnerin traut ihm den Überfall aber nicht zu. Ein 17-jähriger Nachbarssohn erhält von seiner Freundin eine beunruhigende Nachricht: "Hilfe, er bringt mich um!".
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1