Folge 56: Junge Frau nach Party an Badesee verschwunden
45 Min.Ab 12
Großeinsatz am Baggersee: Eine junge Frau wird nach einer Party vermisst! Es besteht die akute Gefahr, dass die alkoholisierte junge Frau ertrunken oder einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist! - Ein Bewährungshelfer wird bedroht, spielt die Sache aber zunächst herunter, während seine Frau auf eine Anzeige besteht. Schnell gerät sein Klient in Verdacht, da er diesem nach einem Auflagenverstoß nicht helfen konnte.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1