Auf Streife

Junge Frau nach Party an Badesee verschwunden

SAT.1Staffel 12Folge 56
Junge Frau nach Party an Badesee verschwunden

Folge 56: Junge Frau nach Party an Badesee verschwunden

45 Min.Ab 12

Großeinsatz am Baggersee: Eine junge Frau wird nach einer Party vermisst! Es besteht die akute Gefahr, dass die alkoholisierte junge Frau ertrunken oder einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist! - Ein Bewährungshelfer wird bedroht, spielt die Sache aber zunächst herunter, während seine Frau auf eine Anzeige besteht. Schnell gerät sein Klient in Verdacht, da er diesem nach einem Auflagenverstoß nicht helfen konnte.

