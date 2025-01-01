Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Verloren nach der Party

SAT.1Staffel 12Folge 69
Verloren nach der Party

Verloren nach der PartyJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 69: Verloren nach der Party

45 Min.Ab 12

Nach einer Studentenparty wird eine Frau vermisst - die Mutter wird von dem angeblichen Entführer erpresst. Aber irgendetwas stimmt da nicht. - Die Polizisten beobachten einen Mann, der euphorisch seine Krücken wegschleudert und mit seinem Gips umhertanzt. Es scheint, als sei er auf Drogen. - Vor einem Mietshaus sitzt ein Gerichtsvollzieher im Wagen und betätigt stetig die Hupe mit seinem Kopf, der in einem Sack steckt. Seine Hände sind ans Lenkrad geklebt.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen