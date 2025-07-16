Auf Streife
Folge 71: Papa vom Dach
44 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 12
Auf dem obersten Parkdeck eines Parkhauses eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern. Kurz darauf stürzt einer von ihnen von der Brüstung! - Eine 25-Jährige wendet sich wegen einer bedrohlichen, stimmverzerrten Mailboxnachricht an die Polizei. Im Laufe der Ermittlungen gerät ihr gekränkter Ex unter Verdacht! - Nachdem ein Paar bei einer Zwangsversteigerung ein Haus erworben hat, häufen sich in diesem lebensbedrohliche Vorfälle ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1