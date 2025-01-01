Zum Inhalt springenBarrierefrei
Polizist Peter und sein harter Knüppel

SAT.1Staffel 12Folge 74
Polizist Peter und sein harter Knüppel

45 Min.Ab 12

Eine Verkäuferin hat sich unsterblich in einen Polizisten verliebt und bringt ihm eine Geburtstagstorte auf die Wache. Doch dort ist der Beamte unbekannt. - Eine Kosmetikerin wird auf der Straße mit Pfefferspray attackiert. Kann es sein, dass ihre streng gläubige Familie herausgefunden hat, dass sie eine Beziehung hat? - Auf Fußstreife hören die Polizisten Hilfeschreie aus dem Kofferraum eines geparkten Autos und reagieren sofort. Darin liegt eine gefesselte Frau!

