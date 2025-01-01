Auf Streife
Folge 79: Frauen unter Schock
45 Min.Ab 12
Mit Verbrennungen an den Schläfen sitzt eine Frau auf der Wache Köln-Mülheim: Als teilnehmende Probandin einer Studie sollte sie sich selbst Elektroschocks geben! - Eine Bibliothekarin soll die Verkäuferin in einer Parfümerie absichtlich in einen Make-Up-Stand geschubst haben, aber warum sollte sie das tun? - Im Wald findet eine Joggerin eine getarnte Nagelfalle. Als die Beamten den Fundort absuchen, treffen sie auf eine Studentin, die offensichtlich wartend im Gebüsch hockt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
