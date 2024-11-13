Brutaler Handtaschenraub mit MotorradJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 96: Brutaler Handtaschenraub mit Motorrad
Folge vom 13.11.2024
Fahndungsmeldung: Handtaschenraub vor der Bank! Mit dem Motorrad ist der Dieb auf der Flucht. Und genau dieses begegnet den Streifepolizisten. - Auf der Computerspiel-Messe irrt ein 38-Jähriger mit einer angeklebten VR-Brille umher. Nach einer Handgreiflichkeit wird er auf die Wache gebracht. - Ein Blinder soll eine Frau im Park überfallen haben. Dieser wird an einer Parkbank gefesselt gefunden und behauptet, selber das Opfer zu sein!
