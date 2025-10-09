Chef von Mitarbeiterin belästigt?Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 117: Chef von Mitarbeiterin belästigt?
45 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12
Eine Frau wird beschuldigt, ihren Chef sexuell belästigt und Kundendaten gestohlen zu haben. Doch die Mitarbeiterin beteuert verzweifelt ihre Unschuld! Handelt es sich bei dem gefesselten Mann, der vor der Wache abgeladen wurde, um einen geflohenen Bankräuber oder ist alles nur eine Verwechslung? Eine hochschwangere Frau ist verschwunden, nachdem ihr Ex-Partner in ihrem Laden auftauchte. Hat er der werdenden Mutter etwas angetan?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1