Dreister Überfall: Lottoschein geklaut!

SAT.1Staffel 13Folge 121vom 15.10.2025
45 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Eine Frau wurde auf offener Straße überfallen und ihr Lottoschein mit einer Gewinnsumme von 2.500 Euro gestohlen! Kommt der Täter aus den eigenen Reihen? - Ein Restaurantkritiker hat eine Forelle, in der ein Messer steckt, erhalten. Die Beamten nehmen die Drohung ernst und ermitteln, ob sein Leben in Gefahr ist. - Eine Frau hat eine 18-jährige Einbrecherin in ihrem Haus niedergeschlagen. Die Beamten ermitteln, dass die junge Frau eine Verbindung zum Mann der Melderin hat.

