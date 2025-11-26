Schlüssel zur VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 124: Schlüssel zur Vergangenheit
45 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Eine Frau kommt besorgt zur Wache, weil sie den Hund ihres Freundes allein und blutverschmiert im Park hat herumstreunen sehen. Was ist dem Mann zugestoßen? - Ein Mann möchte Anzeige gegen seine Ehefrau erstatten, da er vermutet, dass sie ihn vergiftet. - Nach einem brutalen Raubüberfall auf eine Kneipe, bei dem es einen Verletzten gab, sieht der Tatort für die Beamten zunächst nach der Handschrift einer Biker-Gang aus.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1