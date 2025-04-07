Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Insassen aus Unfallauto verschwunden!

SAT.1Staffel 13Folge 133vom 07.04.2025
Insassen aus Unfallauto verschwunden!

Insassen aus Unfallauto verschwunden!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 133: Insassen aus Unfallauto verschwunden!

45 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12

Herrenloser Pkw: Wie kam es zu dem seltsamen Verkehrsunfall? Verschwundene Insassen, Blut und der Rucksack einer Minderjährigen lassen das Schlimmste vermuten. - Obdachloser zusammengeschlagen und ausgeraubt: Bei seinen wiedergefundenen Habseligkeiten machen die Beamten eine erstaunliche Entdeckung: 10.000 Euro in bar. - Geburtstagsgeschenk entpuppt sich als Farbbombe: Weitere Drohungen werden auch in anderen Geschenken gefunden. Wer hat es auf die Reise-Influencerin abgesehen?

Weitere Folgen in Staffel 13

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen