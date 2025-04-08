Auf Streife
Folge 135: Kein Ausweg
44 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12
Eine Frau sorgt sich um ihre Freundin, die laut Sprachnachricht festgehalten wird. Die Beamten ermitteln, dass sie zuletzt bei einer Wohnungsbesichtigung war - Nach einem Bankraub befragen die Beamten den mutmaßlichen Täter, doch laut Zeugin war es jemand anderes. Wieso sollte der Mann ein falsches Geständnis ablegen? - Die Beamten werden von einer Mutter zu einem vermeintlichen Einbruch in ihrem Haus gerufen. Kurioserweise liegt in der Küche ein junger Mann im Phalluskostüm.
