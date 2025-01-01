Auf Streife
Folge 15: Vom Vergewaltiger entführt
44 Min.Ab 12
Nach Isabels Verschwinden beweist ihre Sprachnachricht, dass sie von einem Unbekannten angegriffen wurde und in Gefahr ist. Die Zeit rennt davon ... - Elinas Freund verschwindet von ihrer Familienfeier und wird verletzt auf einer Parkbank gefunden. Die Beamten kommen Familiengeheimnissen auf die Spur.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1