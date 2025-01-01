Brutale Genital-Attacke! Notwehr oder Verbrechen?Jetzt kostenlos streamen
Folge 19: Brutale Genital-Attacke! Notwehr oder Verbrechen?
45 Min.
Ein Verletzter im Park wird von einer Frau auf der Wache der versuchten Vergewaltigung beschuldigt, doch er behauptet, ein Mann habe ihn überfallen. - Ein gefährlicher E-Bike-Unfall entpuppt sich als Anschlag auf die Fahrerin. Jemand hat das Rad der Lieferantin manipuliert und so ihr Leben in Gefahr gebracht! - Während eines Campingausflugs zweier Paare ist eine der Frauen plötzlich verschwunden. Ganz in der Nähe befindet sich ein gefährlicher Steinbruch.
