Auf Streife
Folge 24: Diebstahl aus Verzweiflung
45 Min.Ab 12
Ein Mann wurde vom Nachbarssohn aus dem Auto gezerrt - und schon war der Jungspund samt Pkw weg. Die Beamten ermitteln einen unfassbaren Tathintergrund. - Auf der Wache helfen die Polizisten einer Friseurin mit einem pikantem Problem: Die 30-Jährige erhält ständig Anrufe von Männern, die ihr sexuelle Angebote machen. - Fliegende Klamotten und Eskalation pur! Die Ordnungshüter müssen einer Frau helfen, die vom Sohn ihres Lebensgefährten auf die Straße gesetzt wurde.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1