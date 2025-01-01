Auf Streife
Folge 36: Schwangere brutal überfallen
45 Min.Ab 12
Minderjährige Obdachlose in der Klemme! Sie hat nicht nur selber zahlreiche Verletzungen, sondern sie könnte auch eine schwangere Frau brutal überfallen haben. - Auf dem Weg zu einem Kunden wurde eine Konditorin von einem Unbekannten angegriffen und verletzt. Wer steckt hinter der miesen Mehlattacke? - Drama beim Fotoshooting! Model Zoe wurde mit ätzender Lauge beinahe entstellt. Wollte eine Konkurrentin die Schönheit aus dem Weg räumen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
