Auf Streife
Folge 5: Lehrer verliert die Nerven und nimmt Geisel
45 Min.Ab 12
Beim erfolglosen Versuch einen Getränkemarkt zu überfallen, nimmt ein Lehrer eine Geisel. Was trieb den Mann zu der Verzweiflungstat? - Der E-Mail-Drucker von Maria druckt pausenlos alarmierende Fotos von verletzten Körperstellen eines Teenies - mutmaßlich ihrer Tochter! - Als ein Halbnackter eine Mutter auf dem Spielplatz angreift, nimmt deren Schwester seine Verfolgung auf.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
