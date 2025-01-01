Rentner in gefährlicher MissionJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 62: Rentner in gefährlicher Mission
45 Min.Ab 12
Josef verschwindet spurlos, nachdem er sein Vermögen Studentin Kathi vermacht hat. Steckt der ums Erbe geprellte Sohn dahinter? - Nach einem nächtlichen Brandanschlag auf die Wohnung eines jungen Paares gerät ein Nachbar in Verdacht. - Ein nächtlicher Schul-Prank läuft aus dem Ruder, als der Schüler im Gebäude auf zwei Einbrecher trifft.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
