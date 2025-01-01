Auf Streife
Folge 70: Rätselhafter Horror-Crash
45 Min.Ab 12
Ein junger Autofahrer ist auf einer Landstraße verunglückt. Die Beamten finden Hinweise auf ein illegales Autorennen. - Ein Einbruch führt die Beamten auf die Spur einer Erbschaft, hinter der gleich mehrere Parteien her sind. - Die Streife sucht nach einem verurteilten Straftäter. Alles deutet auf einen Rachefeldzug hin.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1