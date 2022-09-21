Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Waffenfund im Wald

SAT.1Staffel 13Folge 75vom 21.09.2022
Waffenfund im Wald

Waffenfund im WaldJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 75: Waffenfund im Wald

45 Min.Folge vom 21.09.2022Ab 12

Als zwei Teenager im Wald ein Waffendepot finden, müssen die Beamten schnell handeln, um das Schlimmste zu verhindern. Denn die alten Wehrmachtwaffen könnten jederzeit hochgehen. - Als ein Mann kurz vor seiner Hochzeit aufgegriffen wird, verschwindet zeitgleich seine Zukünftige. Die Beamten stehen vor einem Rätsel. - Als eine junge Frau in einem Parkhaus verschleppt wird, bittet deren Mutter um Hilfe. Die Beamten setzen alles daran, um herauszufinden, was geschehen ist.

Weitere Folgen in Staffel 13

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen