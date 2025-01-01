Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Sauftour eskaliert

SAT.1Staffel 13Folge 80
Sauftour eskaliert

Sauftour eskaliertJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 80: Sauftour eskaliert

45 Min.Ab 12

Kinderwagen voller Schnapsflaschen! Während ein Volltrunkener seine "Babys" durch den Park schiebt, wird das echte Kind von der Mutter als vermisst gemeldet. - Pizzeria-Betreiber unter Beschuss: Wer steckt hinter den Negativ-Kommentaren im Internet und hat ihn mit einem Pkw vom Fahrrad von der Straße abgedrängt? - Hilfeschreie aus Villa: Eine 37-Jährige liegt schwerverletzt am Ende einer Treppe! Erst gestern stritt sie sich mit ihrem neuen Freund - ein Beziehungs-Drama?

