Auf Streife
Folge 80: Sauftour eskaliert
45 Min.Ab 12
Kinderwagen voller Schnapsflaschen! Während ein Volltrunkener seine "Babys" durch den Park schiebt, wird das echte Kind von der Mutter als vermisst gemeldet. - Pizzeria-Betreiber unter Beschuss: Wer steckt hinter den Negativ-Kommentaren im Internet und hat ihn mit einem Pkw vom Fahrrad von der Straße abgedrängt? - Hilfeschreie aus Villa: Eine 37-Jährige liegt schwerverletzt am Ende einer Treppe! Erst gestern stritt sie sich mit ihrem neuen Freund - ein Beziehungs-Drama?
Weitere Folgen in Staffel 13
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1