Frau von Einsiedler verschlepptJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 81: Frau von Einsiedler verschleppt
45 Min.Ab 12
Eine vergrabene Aktentasche im Wald bringt die Beamten auf die Spur eines vermissten Industriellen-Sohnes. Eine Frau verschwindet ebenfalls. Was geht im Wald vor sich? - Ein Paar hat nach einer Party einen Filmriss und kommt mit Handschellen aneinander gekettet auf die Wache. Was wurde den beiden angetan? - Eine Mutter vermutet, dass ein Pädophiler heimlich ihre Tochter auf dem Spielplatz gefilmt hat. Die Beamten ermitteln das wahre Motiv des Mannes.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1