Schlimmer Autounfall durch Krähenfüße

SAT.1Staffel 13Folge 87
45 Min.Ab 12

Die Beamten finden ein verunfalltes Auto vor, das über spitze Wurfeisen gefahren ist. Der bewusstlose Fahrer liegt in einer Blutlache. Was ist passiert? - Ein Alleinerziehender macht sich Sorgen um seine verschwundene Ex-Freundin. Unter Verdacht gerät deren Stalker, doch dann kommt Unglaubliches ans Licht. - Jasmin bittet die Streife um Hilfe, weil sie ihren herzkranken Bruder verletzt in seiner Wohnung vermutet. Hinter der Tür erwartet die Polizisten eine dicke Überraschung.

