Auf Streife
Folge 88: Junge Frau von Party verschleppt
45 Min.Ab 12
Die panische Sprachnachricht einer jungen Frau lässt den Beamten die Nackenhaare zu Berge stehen. Ein Maskierter sei hinter ihr her! Dann bricht die Verbindung ab. - Sina wird der Amokfahrt beschuldigt, bei der eine Frau verletzt wurde. Ein Blitzerfoto scheint ihre Schuld zu belegen. - Hüllenlos und verwirrt steht ein Mann auf der Straße, dessen bewusstlose Frau im Haus liegt. Doch auf die Polizisten warten noch mehr Überraschungen ...
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
