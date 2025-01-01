Auf Streife
Folge 104: All you can Schnitzel
45 Min.Ab 12
Am Hochzeitstag führt ein 54-Jähriger seine Ehefrau in ein Schnitzelrestaurant aus. Anstatt Schnitzel-ohne-Ende wird eine handfeste Auseinandersetzung mit dem Restaurantbesitzer geliefert. - Ein 36-Jähriger wird in einem Baumarkt des Betruges beschuldigt. Angeblich hat er versucht, nicht gekaufte Waren gegen Bares umzutauschen. - Eine 41-Jährige wird dabei beobachtet, wie sie zwei Kinder in ihr Auto locken möchte. Ein Rentner greift rechtzeitig ein.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1