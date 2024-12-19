Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Vernachlässigtes Kind geht allein in Bäckerei

SAT.1Staffel 2Folge 13vom 19.12.2024
Vernachlässigtes Kind geht allein in Bäckerei

Vernachlässigtes Kind geht allein in BäckereiJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 13: Vernachlässigtes Kind geht allein in Bäckerei

45 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12

Die Polizei wird in eine Bäckerei gerufen. Ein kleines Mädchen ist dort in einem schmutzigen Pyjama und mit Teddy, aber ohne Geld, aufgetaucht und wollte eine Brezel haben. Die Suche nach den Eltern fördert Umstände zutage, die das Jugendamt auf den Plan rufen. Außerdem eskaliert ein Nachbarschaftsstreit derart, dass die Beamten einschreiten müssen und ebenfalls Opfer der Übergriffe eines der Beteiligten werden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen