Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der vermisste Hund

SAT.1Staffel 2Folge 140
Der vermisste Hund

Der vermisste HundJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 140: Der vermisste Hund

45 Min.Ab 12

Ein 14-Jähriger verschwindet auf der Suche nach seinem Hund im Garten der Nachbarn. Seine Mutter hegt sofort den Verdacht, dass die Nachbarn dahinter stecken. - Eine 42-Jährige ruft die Polizei, da ihr eine junge Frau vors Auto gelaufen ist. Als die Verunfallte zu sich kommt, kann sie nicht schnell genug das Weite suchen. - Vor der Wohnung eines Journalisten wüten mehrere Bürger mit Schildern, auf denen er als Kinderschänder beschimpft wird.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen