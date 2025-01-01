Auf Streife
Folge 143: Der nette Mann von nebenan
46 Min.Ab 12
Eine Hausfrau beobachtet, wie ihr Nachbar ein kleines Mädchen mit in seine Wohnung nimmt. Da er weder Frau noch Kind hat, vermutet sie Schlimmes und alarmiert die Polizei. Eine Gruppe Schüler randaliert auf dem Schulhof - zudem sind sie noch bewaffnet. Ein 42-jähriger Busunternehmer ruft die Polizei, weil über Nacht einer seiner Busse mit grüner Farbe besprüht wurde.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
