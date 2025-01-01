Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Mein Vater schlägt mich

SAT.1Staffel 2Folge 148
Folge 148: Mein Vater schlägt mich

46 Min.Ab 12

Streitigkeiten zwischen einem Mann und einem Jungen lösen den Notruf aus. Als die Beamten eintreffen, finden sie den 13-Jährigen blutend in einem verschlossenen Auto vor. - Eine Frau sitzt nach einem gescheiterten Überfall in einem Lebensmittelladen in der Falle. Sie hat sich im Hinterzimmer des Geschäfts eingeschlossen und kann von dort nicht entkommen. Als die Beamten die Tür auftreten, finden sie die bewaffnete Täterin schwer verzweifelt vor.

