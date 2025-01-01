Auf Streife
Folge 151: S-Bahn surfen
46 Min.Ab 12
Eine Passantin beobachtet, wie drei Jugendliche auf S-Bahn-Gleisen herumlaufen. Was treibt die Jungs auf die gefährlichen Gleise? - Aus dem Nachbarshaus tönen laute Schreie. Ein besorgter Anwohner vermutet einen Fall von häuslicher Gewalt und alarmiert die Polizei. - Eine Rentnerin entdeckt aus ihrem Haus heraus einen leblosen Körper in ihrem Teich. - Die Polizisten folgen dem Notruf einer besorgten Mutter. Sie vermisst ihre minderjährige Tochter ...
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
