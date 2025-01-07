Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Bandenkrieg - Luftgewehrschuss aus fahrendem Auto

SAT.1Staffel 2Folge 17vom 07.01.2025
Bandenkrieg - Luftgewehrschuss aus fahrendem Auto

Bandenkrieg - Luftgewehrschuss aus fahrendem AutoJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 17: Bandenkrieg - Luftgewehrschuss aus fahrendem Auto

45 Min.Folge vom 07.01.2025Ab 12

Gefährlicher Einsatz für die Beamten in einer Kölner Hochhaussiedlung, in der seit Jahren eine Feindschaft zwischen einer Skater-Gang und einer Italo-Gang herrscht: Als sich die Schwester des Anführers der Italo-Gang in den Anführer der Skater-Gang verliebt, kommt es zur Eskalation, ein Bandenmitglied wird angeschossen. In einer beschaulichen Wohngegend hingegen muss die Polizei eine Anwohnerin vor einem Spanner retten, der die Nachbargrundstücke mit einer Kameradrohne abfliegt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen