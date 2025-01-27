Mutter schickt Kinder klauenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 30: Mutter schickt Kinder klauen
45 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 12
Ein Passant beobachtet aus einiger Entfernung, wie zwei Kinder in einer Fußgängerzone betteln und dabei andere Passanten beklauen. Er ruft die Polizei, weil er sich nicht sicher ist, ob eventuelle Hintermänner die Kinder zu diesem Handeln zwingen. Dann werden die Polizisten zu einem Campingplatz gerufen, weil ein Dauercamper den nagelneuen Luxus-Wohnwagen seines Erzfeindes im See versenkt haben soll. Das Opfer verzweifelt regelrecht. Was steckt hinter dieser Tat?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1