Türsteher beschützt Koks-Dealer

SAT.1Staffel 2Folge 38
Türsteher beschützt Koks-Dealer

Folge 38: Türsteher beschützt Koks-Dealer

45 Min.Ab 12

Die Polizei kommt zwei Mädels in einem Club zu Hilfe. Eine der beiden wurde angeblich von einem Gast bedrängt, mit auf die Toilette zu kommen und Koks zu nehmen. Das Mädchen wehrte sich und informierte den Türsteher. Doch der schmiss nicht den Mann aus dem Club, sondern die beiden Freundinnen. Stimmt die Geschichte der beiden jungen Frauen? Im nächsten Fall rastet ein Führerscheinprüfling aus und geht sowohl auf einen Taxifahrer als auch auf seinen Fahrprüfer los.

