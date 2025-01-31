Auf Streife
Folge 42: Taschengeldspende
44 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12
Die Beamten machen sich in der Innenstadt auf die Suche nach zwei jungen Mädchen, die angeblich Geld für herrenlose Hunde auf Mallorca sammeln. Ein Mann hatte Anzeige erstattet, nachdem die Schülerinnen seiner Mutter 500€ abgeschwatzt, jedoch keine Spendenquittung ausgehändigt hatten. Dann wird die Polizei nachts von einem aufgeregten Mann gerufen, der glaubt, Einbrecher gesehen zu haben, die sich am Nachbarhaus zu schaffen machen.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1