Auf Streife

Der falsche Polizist

SAT.1Staffel 2Folge 7
Der falsche Polizist

Folge 7: Der falsche Polizist

44 Min.Ab 12

Fragwürdig scheint der erste Notruf des Tages: Ein Polizist soll einen Mann in seinem Haus bestohlen haben und ist nun im Wohnzimmer des mutmaßlichen Opfers eingesperrt. Werden die Beamten bei ihrem Einsatz tatsächlich auf einen Kollegen treffen? Dann werden die Polizisten zum Jugendamt gerufen. Ein Mann hat randaliert und sich mit einer Mitarbeiterin in deren Büro eingeschlossen. Er will nicht eher wieder raus kommen, bis er das Besuchsrecht für seinen Sohn zurückbekommt ...

