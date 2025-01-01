Auf Streife
Folge 82: Die Callboys
45 Min.Ab 12
In einem Restaurant schlichten die Polizisten einen Streit zwischen zwei gut betuchten Damen. Es stellt sich heraus, dass sie den gleichen Liebhaber - einen minderjährigen Callboy - haben. Haben sich die Frauen damit strafbar gemacht? Danach fahren zwei Beamte auf Streife in ein Volleyballnetz, das über eine Straße gespannt ist. Als sie aussteigen, bemerken sie zwei fliehende Jungs. Können sie die Spaßvögel stellen und für ihre leichtsinnige Tat zur Rechenschaft ziehen?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1