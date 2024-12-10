Obdachlose Tochter bricht in ihr Elternhaus einJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 9: Obdachlose Tochter bricht in ihr Elternhaus ein
44 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12
Im ersten Fall machen sich die Polizisten auf den Weg in eine Einfamilienhaussiedlung, in der ein Einbruch gemeldet wurde. Hier entwickelt sich ein Routineeinsatz zu einem handfesten Familiendrama. Können die Beamten schlichten? Was Eifersucht und Misstrauen unter Ehepartnern für einen Tumult auslösen können, zeigt ein weiterer Fall, in dem ein Hotelmanager die Polizei ruft, um einen "falschen Hotelgast" dingfest zu machen.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1