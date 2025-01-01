Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Beratungsresistente Babysitterin

SAT.1Staffel 2Folge 94
Beratungsresistente Babysitterin

Folge 94: Beratungsresistente Babysitterin

47 Min.Ab 12

Ein Fünfjähriger wird schreiend und mit Verbrennungen am Körper von der Polizei aufgefunden. Der Babysitter ist nicht in Sichtweite und hinterlässt mehrere leere Bierdosen und einen überfüllten Aschenbecher auf dem Wohnzimmertisch. - Eine Taxifahrerin bittet die Polizei um Hilfe, weil sie einen ungewöhnlichen Fahrgast mit einer offenen Wunde befördert. - Ein Fünfjähriger fällt aus dem Fenster, während die Polizisten gerade den Streit zwischen seinen Eltern schlichten ...

