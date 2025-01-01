Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der letzte Tanz

SAT.1Staffel 3Folge 110
Der letzte Tanz

Der letzte TanzJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 110: Der letzte Tanz

44 Min.Ab 12

Nach der Magenspiegelung bemerkt eine Patientin, dass ihre Wertsachen aus dem Aufwachraum geklaut wurden. Den Beamten erklärt sie, dass der Täter ein bunt gekleideter Tänzer war. Halluziniert sie etwa? Eine besorgte Hotelangestellte findet vor einem Zimmer ein blutiges Handtuch und die Tür öffnet auch keiner. Was ist passiert? Und: Wegen seiner sehr vorsichtigen und langsamen Fahrweise halten die Polizisten einen Mann und seine Ehefrau an und staunen nicht schlecht ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen