Betrunkener Einbrecher sitzt auf dem KloJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 120: Betrunkener Einbrecher sitzt auf dem Klo
44 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12
Eine verängstigte Mutter befindet sich mit ihrer Tochter in ihrem Haus - doch nicht allein! Ein Einbrecher scheint mit ihnen im Haus zu sein. - Auf ihrer Streife entdecken die Beamten zwei Brüder im Alter von acht und zehn Jahren an einem Zigarettenautomaten. Zeit für ein Gespräch mit den Eltern. - Ein Mann tobt in einer Confiserie. Was ist mit ihm nicht in Ordnung? - Ein Ehepaar wird durch Lärm aus der Nachbarwohnung wachgehalten. Was verbirgt sich hinter dem bohrenden Geräusch?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1