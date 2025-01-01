Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein entlaufenes Schaf und andere Katastrophen

SAT.1Staffel 3Folge 124
44 Min.Ab 12

Ein Schaf löst einen Autounfall aus. Die Beamten finden den dazugehörigen Bauernhof und müssen dort Missstände feststellen. - Ein Polizist nimmt eine Joggerin fest, weil sie angeblich mit Drogen dealt. Die Frau hingegen behauptet, er habe seinen Verdacht vorgeschoben, weil er sie vergewaltigen wollte. Müssen die Beamten einen Kollegen festnehmen? - Und: Nach einer negativen Ebay-Bewertung, fährt der Händler persönlich zu seinem unzufriedenen Kunden - und er ist zu allem fähig.

SAT.1
