Auf Streife
Folge 129: Ein Schuss im Puff
45 Min.Ab 12
Ein Mann verprügelt die Prostituierte eines Privatbordells und randaliert mit einer Gaspistole im Etablissement. Was ist der Grund für seinen Ausraster? Alkoholisierte Jugendliche feiern auf einer Verkehrsinsel eine Party und gefährden dabei sich und den Straßenverkehr. Die Beamten müssen die Feier auflösen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1