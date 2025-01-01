Auf Streife
Folge 141: Heroin auf Rädern
45 Min.Ab 12
Ein Zeuge beobachtet einen Drogendeal auf offener Straße. Finden die Beamten den Dealer? - Eine Kundin wird in einem Drogeriemarkt Zeugin eines Wortgefechts, bei dem sich die Filialleiterin weigert, einer Seniorin ihren Hund auszuhändigen. Was ist der Grund für die drastische Maßnahme? - Im Krankenhaus kommt es zu einer Schlägerei mit rassistischem Hintergrund. Zwei verfeindete Väter machen dort weiter, wo ihre Söhne, die jetzt in der Klinik liegen, aufgehört haben.
