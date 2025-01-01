Auf Streife
Folge 143: Deal or No Deal
44 Min.Ab 12
Im Café greift ein Junkie eine Kundin an und behauptet, sie sei eine Dealerin, die ihn mal über den Tisch gezogen hat. Ist der Mann wirklich glaubwürdig? - Auf ihrer Streife bemerken die Beamten einen Mann, der sich auf einem Parkplatz vor ein Auto wirft, das gerade noch rechtzeitig bremsen kann. Wollte er sich das Leben nehmen? - Eine Frau beobachtet, wie ein Wagen in Schlangenlinien durch ihre Straße fährt und macht sich Sorgen um den Fahrer. Was stimmt nicht?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1