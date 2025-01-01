Auf Streife
Folge 156: Handydieb ruft Polizei
44 Min.Ab 12
Die Beamten werden von einer jungen Frau zu einer versuchten Vergewaltigung gerufen. Doch mit dem Mädchen stimmt was nicht. - Eine Radfahrerin wird von einem anderen Radfahrer aufs Schlimmste zusammengeschlagen und nun fehlt vom Täter jede Spur. Werden die Beamten den Täter finden? - Ein kleiner Junge wird von einem älteren Herrn gewaltsam mitgezogen. Der Mann gibt sich als Opa des Kleinen aus, doch der Junge behauptet felsenfest das Gegenteil.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1