Pärchen bricht in Wohnung eines Verstorbenen einJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 157: Pärchen bricht in Wohnung eines Verstorbenen ein
45 Min.Ab 12
Aus der Wohnung eines Verstorbenen dringen Geräusche, die eine Nachbarin in Schrecken versetzen. Wen werden die Beamten in der Wohnung finden? - Ein Mann in Windeln belästigt zwei Teenies und fordert, dass sie ihn wickeln sollen. Steht er unter Drogen? - Ein Taxifahrer ruft die Beamten zu einem Streit zwischen seinen Kollegen. Doch ist er tatsächlich so unschuldig, wie er tut? - Und: Eine junge Frau klaut eine Mülltonne mitsamt Inhalt und verschwindet. Was hat sie vor?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1