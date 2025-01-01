Gefährlicher Eingriff in den StraßenverkehrJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 5: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr
45 Min.Ab 12
Ein Autofahrer, dessen Windschutzscheibe gerade von einem Stein getroffen wurde, ruft die Polizei. Als zwei Straßenarbeiter den Steinwerfer beschreiben, reagiert der Geschädigte geschockt: Ist der Täter etwa der 13-jährige Sohn seiner Geliebten? Danach bemerkt ein Mann nachts eine herumschleichende Gestalt in seinem Garten. Tatsächlich finden die Polizisten einen 16-Jährigen der behauptet, ein Schüler der Hausdame und mit dieser im Garten verabredet zu sein ...
