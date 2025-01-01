Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der Schlammfetischist

SAT.1Staffel 3Folge 52
Der Schlammfetischist

Der SchlammfetischistJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 52: Der Schlammfetischist

44 Min.Ab 12

Ein Mann beobachtet aus dem Fenster seines Neubaus, wie ein offensichtlich Wahnsinniger sein Auto mit Schlamm überschüttet. Als die Polizisten ankommen, ist der ebenfalls mit Schlamm bedeckte Mann nicht zu bremsen. Was ist der Grund für seine Aktion? Danach vermutet ein Hausbesitzer einen Einbrecher in seinen Räumen und ruft die Polizei. Während der Durchsuchung können die Beamten einen Mann festnehmen. Doch der angebliche Dieb ist dem Notrufer durchaus bekannt ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen