Auf Streife
Folge 54: Straßenstrich weggelasert
45 Min.Ab 12
Die Beamten werden auf einen Straßenstrich gerufen. Eine der Prostituierten wurde mit einem Laserpointer angegriffen. War es eine Konkurrentin oder etwa ein Kunde? Später werden die Polizisten von einer Rentnerin zur Wohnung ihrer Nachbarn geführt. Die ältere Dame glaubt, dass der aggressive Mann seine Frau schlägt. Als die Beamten an der Tür der Wohnung klingeln, hören sie Hilferufe und müssen schnell handeln ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
