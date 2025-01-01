Auf Streife
Folge 60: Die scheintote Rentnerin
44 Min.Ab 12
Eine Frau ruft den Notarzt, weil sie ihre Nachbarin seit Tagen nicht mehr gesehen hat. Als es den Sanitätern endlich gelingt, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen, finden sie die Rentnerin regungslos auf dem Bodes ihres Wohnzimmers. Kommt jede Hilfe zu spät? Wenig später ruft ein verzweifelter Mann den Krankenwagen. Seine Frau hat Bisswunden am Körper, die offenkundig infiziert sind. Die Wunden stammen angeblich von einem herrenlosen Hund ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1