Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die scheintote Rentnerin

SAT.1Staffel 3Folge 60
Die scheintote Rentnerin

Die scheintote RentnerinJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 60: Die scheintote Rentnerin

44 Min.Ab 12

Eine Frau ruft den Notarzt, weil sie ihre Nachbarin seit Tagen nicht mehr gesehen hat. Als es den Sanitätern endlich gelingt, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen, finden sie die Rentnerin regungslos auf dem Bodes ihres Wohnzimmers. Kommt jede Hilfe zu spät? Wenig später ruft ein verzweifelter Mann den Krankenwagen. Seine Frau hat Bisswunden am Körper, die offenkundig infiziert sind. Die Wunden stammen angeblich von einem herrenlosen Hund ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen